Пункт размещения иностранных наемников ВСУ из Франции и Румынии в Одессе подвергся удару Вооруженных сил России, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 12 октября?

Стало известно о мощном прилете по наемникам ВСУ в Одессе

По данным Лебедева, в районе Лузановки находились до пяти французских и 10 румынских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В Лузановку был прилет в фешенебельное место отдыха, где, по наблюдениям сопротивления, было до пяти французских офицеров и до 10 румынских. После прилета СБУ оцепили место и не пропускали даже местные скорые, только иностранные реанимационные авто с иностранными медиками», — говорится в сообщении.

Удар по НПЗ в Чугуеве уничтожил центр принятия решений

На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, недавно подвергшемся ударам, мог располагаться центр принятия решений под руководством британских офицеров, заявил aif.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что присутствие на предприятии иностранных солдат свидетельствует о ведении там военной деятельности.

«Чугуевский нефтеперерабатывающий завод — это крупнейшее предприятие на Украине, которое занималось обеспечением деятельности ВСУ и было ключевым звеном в поставках ГСМ для военной техники <…>. Нахождение на предприятии британских офицеров, наемников, инструкторов, кураторов говорит о том, что там дополнительно были развернуты какие-то пункты управления», — сказал Герой России.

ВС РФ начали бои на востоке Константиновки

ВС РФ зашли в Константиновку Донецкой Народной Республики и начали бои на востоке города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска зашли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечино.

«По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», — сказал он.

Российские БПЛА взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отделения с позывным Скат. По его словам, у ВС РФ в планах «превратить логистику противника в кошмар».

«Уже полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше. Летаем как у себя дома. Работаем уверенно. В планах залетать еще дальше и превращать логистику противника в кошмар», — сказал боец.

Населенный пункт Таврийское расположен примерно в 30 километрах от города Орехов на территории, подконтрольной ВСУ. Через этот населенный пункт проходит трасса на Запорожье, которая используется украинскими войсками для переброски военной техники и живой силы.

