Пункт размещения иностранных наемников ВСУ из Франции и Румынии в Одессе подвергся удару Вооруженных сил России, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его данным, в районе Лузановки находились до пяти французских и 10 румынских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Лузановку был прилет в фешенебельное место отдыха, где, по наблюдениям сопротивления, было до пяти французских офицеров и до 10 румынских. После прилета СБУ оцепили место и не пропускали даже местные скорые, только иностранные реанимационные авто с иностранными медиками, — говорится в сообщении.

Ранее источники в российских силовых ведомствах сообщили о систематическом нарушении украинским командованием базовых норм безопасности при работе с иностранными наемниками. Согласно полученной информации, вновь прибывшие зарубежные солдаты не проходят обязательной боевой подготовки, что вызывает постоянные потери в их рядах.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о полномасштабном применении ВСУ иностранного легиона на территории Харьковской области. Указанное решение армейское командование противника приняло в условиях активного наступления российской группировки войск «Север».