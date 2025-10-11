Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 15:12

Подполье рассказало о мощном прилете по наемникам ВСУ в Одессе

Подпольщик Лебедев: в Одессе ликвидирован пункт с иностранными наемниками ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пункт размещения иностранных наемников ВСУ из Франции и Румынии в Одессе подвергся удару Вооруженных сил России, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его данным, в районе Лузановки находились до пяти французских и 10 румынских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Лузановку был прилет в фешенебельное место отдыха, где, по наблюдениям сопротивления, было до пяти французских офицеров и до 10 румынских. После прилета СБУ оцепили место и не пропускали даже местные скорые, только иностранные реанимационные авто с иностранными медиками, — говорится в сообщении.

Ранее источники в российских силовых ведомствах сообщили о систематическом нарушении украинским командованием базовых норм безопасности при работе с иностранными наемниками. Согласно полученной информации, вновь прибывшие зарубежные солдаты не проходят обязательной боевой подготовки, что вызывает постоянные потери в их рядах.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о полномасштабном применении ВСУ иностранного легиона на территории Харьковской области. Указанное решение армейское командование противника приняло в условиях активного наступления российской группировки войск «Север».

ВСУ
ВС РФ
наемники
подполье
Одесса
Украина
