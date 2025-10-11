Жесткий штурм под Днепром, тысячи трупов: новости с фронтов СВО 11 октября

ВС России наступают на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какие известны последние новости с фронтов СВО 11 октября, как готовится жесткий штурм под Днепром, где ВСУ бросают тысячи трупов?

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что на Херсонском участке ВСУ подтянули резервы, расчеты БПЛА; в Алешках наблюдается сложная ситуация: Вооруженные силы Украины выцеливают группы подвоза и эвакуации, а также средства связи; ВКС РФ поразили цели в Садовом и Белозерке; украинская армия обстреляла Новую Маячку и Великие Копани, пострадавших нет.

На Запорожском фронте — позиционные бои на Ореховском направлении, а также в Приморском и Степногорске, заявил Царев.

«На Угледарском направлении ВС РФ продвинулись по рубежу Новониколаевка — Малиновка, зачищают Полтавки, закрепились на восточной окраине Успеновки, а в районе Новогригоровки теснят ВСУ к реке Янчур, которая перекрывает выход к Сладкому. Чтобы преодолеть Янчур, ВС РФ нужен плацдарм по линии Красногорское — Нововасильевское и контроль над Привольным, где проходит удобное для форсирования русло реки. Выше по фронту ВС РФ штурмуют Алексеевку, продвигаются севернее Филии», — сообщил источник.

ВС РФ ударили ФАБ по копрам шахты «Красноармейская-Западная № 1» на западном участке Покровского фронта; под Покровском российские войска штурмуют Чунишино, Лысовку, наступают в направлении Новопавловки, заявил Царев.

«Основные бои разворачиваются восточнее Покровска: ВС РФ продвинулись из района Гродовки к Московскому и наступают на восточные окраины Мирнограда, закрепились в районе вентствола шахты „Капитальная“. Продолжается наступление наших на Владимировку — Софиевку — Новопавловку. С мест сообщают об освобождении Владимировки, ждем подтверждения», — добавил политик.

Ожесточенные боестолкновения развернулись в районе Иванополья на Константиновском направлении; ВС РФ со стороны Александро-Шультино прорываются в Константиновку с юго-востока, утверждает источник.

«На Северском участке ВС РФ зачищают карман между Кузьминовкой и Выемкой, расширили зону контроля в северной части Северска, заняв позиции у водоема Поселковый. Выше по фронту, на юго-западе от Серебрянки, подорван заминированный ВСУ ж/д путепровод. Идут бои в центре Ямполя. Район Дроновки наши атакуют с востока. Местные власти призывают эвакуироваться из Славянска», — сообщил Царев.

По словам экс-депутата Рады, на Краснолиманском фронте особых изменений не наблюдается; ВСУ затянули в антидроновые сетки 10 км трассы от Изюма до Каменки — основного пути снабжения украинских гарнизонов в Славянске, Северске и Краматорске.

«На Купянском направлении ВС РФ установлен контроль над центральной частью Загрызово, идут бои в южной части. В Купянске ВС РФ закрепились на юго-западе, расширили контроль над жилыми кварталами и начали обход Юбилейного с востока. В западной части Харьковского участка с тяжелыми боями ВС РФ продвинулись на левобережье реки Волчья. На участке Меловое — Хатнее — встречные бои», — отметил Царев.

Как утверждает источник, в сумском приграничье ВСУ провели пять безрезультатных атак в районе Алексеевки; линия фронта — без изменений.

По сообщениям в Сети, готовится жесткий штурм под Днепром. Telegram-канал «Пролив Сталина» со ссылкой на украинские источники утверждает, что в Синельниковском районе Днепропетровской области ВС РФ массово применяют авиабомбы ФАБ-3000 в целях дальнейшего наступления.

«[Российские] войска продвигаются по линии Вербовое — Вишневое, пытаясь обойти позиции с юго-востока и прорвать оборону. Авиация [ВС РФ] работает постоянно — идет подготовка к активным наступательным действиям», — цитирует канал сообщения украинских источников.

Как утверждает Telegram-канал «Военная хроника», по мере продвижения российских войск на Константиновском направлении обнаруживаются тела украинских бойцов, брошенные в полях.

«Многие из них были уничтожены российскими дронами очень давно, однако их эвакуацией никто не занимался — ни поисковики, ни командование. <...> Из-за отсутствия тел, невозможности установить точное место гибели и вранья командиров ВСУ, скрывающих потери, никто точно не знает, сколько именно „потеряшек“ с украинской стороны. Особенно это характерно для участков с высокой интенсивностью боев. В итоге тела десятков (а может, и сотен) тысяч бойцов, брошенные на передовой, исчезают без следа», — пишет канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

