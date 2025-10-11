Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:20

Долги, госпитализация, роман с Собчак, ДТП: куда пропал актер Игорь Верник

Игорь Верник Игорь Верник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Игорь Верник 11 октября отмечает 62-летие. В каких проектах сейчас задействован Верник, что известно о его долгах и слухах о госпитализации, правда ли, что у него был роман с журналисткой Ксенией Собчак?

Что известно о долгах Верника

В мае стало известно, что мировой суд в Москве взыскал с Верника долги по коммунальным платежам.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде.

Отмечалось, что иск к актеру подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Размер взысканной задолженности в суде не уточнили.

В том же месяце мировой суд оштрафовал Верника за неуплату в срок другого штрафа. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за это грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщалось.

В сентябре СМИ писали, что бизнес Верника нарастил прибыль. Артист владеет долей в 37,5% компании «ЖУСТЕН». Организация осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. За минувший год компания заработала 7,6 млн рублей. Чистая прибыль при этом составила 1,4 млн рублей. В 2023 году доходы «ЖУСТЕН» составляли лишь 4,5 млн рублей, а «чистыми» компания заработала 138 тысяч рублей.

Что известно о ДТП с участием Верника

В июле распространилась информация, что Верник якобы попал в ДТП. Об этом заявили организаторы спектакля «Торговцы резиной», в котором задействован актер.

Игорь Верник Игорь Верник Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В связи с болезнью артиста, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль переносится», — говорилось в сообщении.

В тот же день Верник опроверг новости об аварии со своим участием, отметив, что он «ничего не слышал» о переносе спектакля из-за полученных в ДТП травм. Его представитель Наталья Соболь отказалась комментировать слухи.

В 2021 году Вернику, а точнее его брату, тоже пришлось опровергать информацию о состоянии здоровья артиста. Тогда СМИ писали, что актера госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.

«Да все нормально с братом с моим. Все с ним хорошо. Я не знаю, откуда эта информация пошла. Я с ним полчаса назад по телефону разговаривал, и все совершенно нормально», — отметил Вадим Верник.

Откуда пошел слух о романе Верника с Собчак

В 2021 году Собчак выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместное фото с Верником, на котором она позирует в свадебном платье.

«Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте, — о том, что у меня был жгучий и страстный роман с Игорем», — подписала фото она.

Журналистка в теплых словах выразила свое отношение к артисту и отметила, что их с Верником «крепче, чем любовь, связала алчность». Собчак добавила, что актер — «лучший партнер по праздникам и корпоративам», упомянув, что они вместе прошли через многие поездки и перелеты.

Ксения Собчак и Игорь Верник Ксения Собчак и Игорь Верник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2022 году Верник вступил в брак в третий раз. Его супругой стала продюсер Наталия Шнейдерова.

Чем сейчас занят Верник, куда пропал

62-летний артист регулярно выходит на сцену МХТ им. Чехова и исполняет ведущие роли. В 2025 году в разработке также находятся фильмы и сериалы с его участием: «Тайный город», «Приговор», «Находка века». В этом году состоялись премьеры картин «Театр в кино: Жил. Был. Дом», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «ВИА „Васильки“», «Ритмы мечты», «Натали и Александр», «Беспринципные в Питере», в которых сыграл Верник.

