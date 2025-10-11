Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин

Блогеру-миллионнику Михаилу Литвину грозит уголовное дело за уклонение от воинской обязанности, утверждает Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, какой срок он может получить?

Что известно об уклонении Литвина от армии

Как сообщает SHOT, с начала осени Литвин проигнорировал три повестки. Военкомат требует от блогера явки для присвоения ему соответствующей категории и дальнейшего направления на военную службу. Если против Литвина возбудят дело по статье об уклонении, ему будет грозить лишение свободы сроком до двух лет, а также объявление в розыск. Кроме того, согласно новому законодательству, призывник, не явившийся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, столкнется с рядом ограничений. Ему запретят оформлять кредиты, регистрировать ИП и недвижимость, а также управлять автомобилем, утверждает канал.

До этого Московская городская военная прокуратура аннулировала военный билет Литвина, который освобождал его от призыва на службу. Перед этим блогер сам проговорился в интервью, что билет был купленным, отмечали СМИ. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина позже сообщила, что Литвин приобрел его в 2021 году за 330 тысяч рублей. Она пообещала направить соответствующее обращение в Генпрокуратуру c просьбой проверить этот факт.

В итоге военный билет Литвина был изъят и признан недействительным. Ему также предстояло пройти повторное медицинское освидетельствование. Отмечалось, что, если врачи признают блогера годным к службе, осенью 2025 года он может быть призван в армию.

Юрист Илья Русяев говорил NEWS.ru, что Литвину грозят три уголовных дела, в том числе за подделку документа.

«Возможно возбуждение сразу трех уголовных дел: по ст. 328 УК РФ, согласно которой уклонение от призыва при отсутствии законных оснований наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет; по ст. 327 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы за подделку официальных документов; по ст. 291 УК РФ — от двух до восьми лет лишения свободы за дачу взятки должностному лицу. В совокупности наказание может достигать 15 лет лишения свободы», — пояснил Русяев.

Сообщалось, что после получения информации об аннулированном военном билете Литвин неожиданно улетел в ОАЭ.

Михаил Литвин Фото: t.me/litvintm*

Правда ли, что Литвин помогает бойцам СВО

При этом, как рассказал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, Литвин оказывал поддержку российской армии.

«Литвин вроде помогает армии, насколько я знаю, покупал машины скорой помощи», — сообщил Бородин NEWS.ru.

Однако, по его словам, у общества возникли вопросы после того, как Литвин сыграл роскошную свадьбу за 100 млн рублей.

«Он, я так понимаю, не скрывает свои доходы и расходы. По большому счету он имеет на это право — делать такую свадьбу. Во время СВО играть роскошные свадьбы я не вижу смысла, потому что мы проживаем непростое время. Я бы задумался о том, стоит ли делать такую свадьбу, ведь общественность сейчас наблюдает за ним под лупой. Народное порицание никто не отменял, и его будут критиковать. На мой взгляд, лучше бы он потратил деньги на помощь нашим ребятам», — пояснил Бородин.

Что касается военного билета Литвина, то глава ФПБК выразил желание получить ответы, почему блогер до сих пор не проходит медкомиссию в военкомате и не служит в рядах ВС РФ.

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов тоже возмутился демонстрацией роскоши со стороны Литвина.

«Когда наши бойцы на передовой нуждаются в базовых вещах — бронежилетах, беспилотниках, современных протезах, подобные демонстрации роскоши выглядят как минимум неуместно. Эти 100 млн рублей могли бы спасти десятки жизней или вернуть инвалидам СВО возможность полноценно двигаться. Было бы правильно, если бы часть таких „свадебных бюджетов“ добровольно направлялась на благотворительность в пользу участников СВО. А если Литвин и дальше хочет жить и шиковать, то пусть направит все свадебные подарки на помощь бойцам спецоперации», — сказал Иванов.

