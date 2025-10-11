Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань

Эксперты спрогнозировали перспективы российской валюты. Правда ли рубль снова укрепляется, каковы курсы валют сегодня, 11 октября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 11 октября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 11–13 октября, на уровне 81,1898 рубля. Ранее валюта оценивалась регулятором в 81,4103 рубля. Таким образом, доллар потерял 22,05 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия в пятницу, 10 октября, доллар продавался за 81,625 рубля, прибавляя 0,45 (0,55%).

Что с евро и юанем в субботу, 11 октября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 94,0491 рубля против прежнего — 94,703 рубля. Валюта подешевела на 65,39 копейки. На Forex под закрытие торгов евро уходил за 94,848 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,973 (1,04%).

Юань, согласно последней оценке регулятора, стоит 11,3626 рубля. Ранее курс ЦБ для китайской валюты составлял 11,3642 рубля. Так, юань потерял 0,16 копейки. На международном валютном рынке «китаец» уходил в пятницу за 11,4396 рубля, прибавляя 0,0521 (0,46%).

Что будет с рублем, прогнозы

«Рубль замедлил укрепление. Фактор жесткой геополитики чуть сбавил хватку, а из ЦБ поступили несколько обнадеживающие сигналы: драйверы курса уравновешивают друг друга», — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Об ослаблении геополитического фактора заявил и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его словам, прозвучавшее в МИД заявление, что рисков в отношениях с США «не больше, чем раньше», может способствовать укреплению рубля.

Российская валюта продолжает находить поддержку в ослаблении доллара, приемлемых для экономики нефтяных ценах, а также вероятной паузе в цикле снижения ключевой ставки ЦБ, заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Инвесторы сохраняют интерес к рублевым инструментам, поэтому свежая макроэкономическая статистика не мешает российской валюте оставаться сильной. Эксперт допустила, что в октябре возможно смещение торгов в диапазон 79–82 рубля за доллар, для юаня ближними торговыми рамками в октябре выступит диапазон 11–11,7 рубля.

Консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная считает, что до конца года доллар может вырасти до 100 рублей.

«Учитывая всю совокупность факторов — и структурные проблемы экономики, и потенциальное стимулирование через снижение ставок, — можно сделать прогноз, что валютная пара доллар/рубль может дойти до уровня 100 рублей до конца года. Это не будет катастрофой, а скорее отражением новой экономической реальности, где рубль находит свой баланс в условиях перезагрузки экономической модели и перехода к фазе роста, подпитываемого внутренними резервами и доступными кредитными ресурсами», — заявила она.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявлял, что курс доллара к концу 2025 года может вырасти до 92 рублей, но серьезных скачков до 100 рублей не прогнозируется.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки», — сообщил он.

