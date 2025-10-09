Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:57

Аналитик разъяснил, почему в России изменился прогноз по рублю

Аналитик Диашов: прогноз по рублю изменили из-за осторожного подхода к реалиям

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минэкономразвития пересмотрело прогноз сроков достижения долларом отметки в 100 рублей, пишет агентство ПРАЙМ. По мнению председателя комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егора Диашова, это свидетельствует о более осторожном подходе властей к экономическим реалиям.

Аналитики связывают изменение прогноза с адаптацией экономики к новым условиям и действием поддерживающих рубль факторов. Российским властям невыгоден обвал национальной валюты в текущих условиях. Стабильность национальной валюты остается важным приоритетом экономической политики, а значительную поддержку рублю оказывают сохраняющиеся высокие цены на нефть и газ, подчеркнул Диашов.

Кроме того, режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции, создает дополнительные барьеры для вывода капитала, что также поддерживает рубль, — добавил аналитик.

Однако, как отмечает эксперт, конъюнктура на валютном рынке может измениться при возникновении новых внешних шоков. Причиной может стать и ухудшение экономических условий.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что ситуация на внутреннем валютном рынке в России выглядит относительно стабильной. Он уточнил, что курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ.

Минэкономразвития
прогнозы
курсы
рубли
