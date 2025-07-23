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23 июля 2025 в 12:49

Депутат обратился к Литвину после свадьбы за 100 млн рублей

Депутат Иванов призвал Литвина отдать на СВО 100 млн рублей

Михаил Литвин Михаил Литвин Фото: t.me/litvintm*

Блогеру Михаилу Литвину следует отдать на нужды СВО 100 млн рублей, которые он потратил на свадьбу с бывшей участницей шоу «Холостяк» Адель Вейгель, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобная демонстрация роскоши неуместна в данное время.

Когда наши бойцы на передовой нуждаются в базовых вещах — бронежилетах, беспилотниках, современных протезах — подобные демонстрации роскоши выглядят как минимум неуместно. Эти 100 млн рублей могли бы спасти десятки жизней или вернуть инвалидам СВО возможность полноценно двигаться. Было бы правильно, если бы часть таких «свадебных бюджетов» добровольно направлялась на благотворительность в пользу участников СВО. А если Литвин и дальше хочет жить и шиковать, то пусть направит все свадебные подарки на помощь бойцам спецоперации, — сказал Иванов.

Он уточнил, что за 40 млн рублей, которые блогер потратил на Lamborghini, можно было оснастить целую роту тепловизорами, а бюджет на праздник направить на реабилитацию раненых. Депутат также обратил внимание на социальную ответственность тех, кто зарабатывает на своей аудитории.

Если человек демонстрирует такой уровень доходов, было бы правильно проверить, все ли налоги он исправно платит. Эти средства как раз идут на поддержку наших военных, ветеранов и их семей. Русская традиция всегда ставила скромность и помощь ближнему выше показной роскоши, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что Литвин и Вейгель потратили на свадьбу в Подмосковье почти 100 млн рублей. Торжество состоялось в усадьбе Villa Michetti, где свою свадьбу также отмечали телеведущая Ксения Бородина и Николай Сердюков.

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