11 октября 2025 в 10:57

Блогеру-миллионнику из России грозит срок за уклонение от службы

SHOT: против блогера Литвина могут возбудить дело за уклонение от службы

Михаил Литвин Михаил Литвин Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT пишет, что российскому блогеру-миллионнику Михаилу Литвину грозит уголовное дело. По его информации, 25-летний инфлюенсер уклоняется от воинской обязанности. В частности, указывает канал, с начала осени Литвин проигнорировал три повестки.

Как уточнил SHOT, военкомат требует от блогера явки для присвоения ему соответствующей категории и дальнейшего направления на военную службу. Если против Литвина возбудят дело по статье об уклонении, ему будет грозить лишение свободы сроком до двух лет, а также объявление в розыск.

В мае появилась информация, что Литвин неожиданно улетел в ОАЭ после получения информации об аннулированном военном билете. Сам блогер причиной поездки назвал прыжки с парашютом. Он покинул страну вместе с женой, бывшей участницей шоу «Холостяк» Адель Вейгель, и друзьями. Группа вылетела рейсом из Шереметьево.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов потребовал от Литвина направить на нужды СВО 100 млн рублей, которые он потратил на свадьбу. По его словам, подобная демонстрация роскоши неуместна в данное время.

блогеры
Михаил Литвин
уголовные дела
уклонисты
военкоматы
повестки
