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23 июля 2025 в 13:53

Стало известно, как блогер Литвин помогает российской армии

Глава ФПБК Бородин: блогер Литвин покупал машины скорой помощи для нужд СВО

Михаил Литвин Михаил Литвин Фото: Социальные сети

Блогер Михаил Литвин оказывал поддержку российской армии, приобретая машины скорой помощи для участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. При этом он отметил, что роскошная свадьба блогера на фоне СВО вызывает вопросы у общества.

Литвин вроде помогает армии, насколько я знаю, покупал машины скорой помощи. Но здесь момент такой: можно призвать, можно поругать. Он, я так понимаю, не скрывает свои доходы и расходы. По большому счету он имеет на это право — делать такую свадьбу. Во время СВО играть роскошные свадьбы я не вижу смысла, потому что мы проживаем непростое время. Я бы задумался о том, стоит ли делать такую свадьбу, ведь общественность сейчас наблюдает за ним под лупой. Народное порицание никто не отменял, и его будут критиковать. На мой взгляд, лучше бы он потратил деньги на помощь нашим ребятам, — пояснил Бородин.

Он также обратил внимание на финансовые вопросы, связанные с деятельностью блогера. По его словам, налоговые органы уже проверяли Литвина, и у них есть претензии по неуплате налогов в одной из его компаний. При этом, как подчеркнул глава ФПБК, бизнес блогера, включая производство энергетиков, приносит значительные доходы.

Литвина проверяли не раз, и там есть вопросы со стороны налоговой — речь идет о неуплате налогов по одной из компаний. У него есть свой бизнес с энергетиками, который довольно успешный, и они неплохо зарабатывают на этой деятельности. Я думаю, что он в состоянии организовать такую свадьбу, учитывая его доходы. По компании проходили миллиарды рублей, поэтому он может позволить себе такие траты. Также у него есть блогерская деятельность, от которой он тоже неплохо зарабатывает, — пояснил Бородин.

Он подчеркнул, что остаются вопросы по поводу военного билета Литвина. Глава ФПБК выразил желание получить ответы, почему блогер до сих пор не проходит медкомиссию в военкомате и не служит в рядах ВС РФ.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что Литвину следует отдать на нужды СВО 100 млн рублей, которые он потратил на свадьбу с бывшей участницей шоу «Холостяк» Адель Вейгель. По его словам, подобная демонстрация роскоши неуместна в данное время.

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