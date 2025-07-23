Стало известно, как блогер Литвин помогает российской армии

Блогер Михаил Литвин оказывал поддержку российской армии, приобретая машины скорой помощи для участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. При этом он отметил, что роскошная свадьба блогера на фоне СВО вызывает вопросы у общества.

Литвин вроде помогает армии, насколько я знаю, покупал машины скорой помощи. Но здесь момент такой: можно призвать, можно поругать. Он, я так понимаю, не скрывает свои доходы и расходы. По большому счету он имеет на это право — делать такую свадьбу. Во время СВО играть роскошные свадьбы я не вижу смысла, потому что мы проживаем непростое время. Я бы задумался о том, стоит ли делать такую свадьбу, ведь общественность сейчас наблюдает за ним под лупой. Народное порицание никто не отменял, и его будут критиковать. На мой взгляд, лучше бы он потратил деньги на помощь нашим ребятам, — пояснил Бородин.

Он также обратил внимание на финансовые вопросы, связанные с деятельностью блогера. По его словам, налоговые органы уже проверяли Литвина, и у них есть претензии по неуплате налогов в одной из его компаний. При этом, как подчеркнул глава ФПБК, бизнес блогера, включая производство энергетиков, приносит значительные доходы.

Литвина проверяли не раз, и там есть вопросы со стороны налоговой — речь идет о неуплате налогов по одной из компаний. У него есть свой бизнес с энергетиками, который довольно успешный, и они неплохо зарабатывают на этой деятельности. Я думаю, что он в состоянии организовать такую свадьбу, учитывая его доходы. По компании проходили миллиарды рублей, поэтому он может позволить себе такие траты. Также у него есть блогерская деятельность, от которой он тоже неплохо зарабатывает, — пояснил Бородин.

Он подчеркнул, что остаются вопросы по поводу военного билета Литвина. Глава ФПБК выразил желание получить ответы, почему блогер до сих пор не проходит медкомиссию в военкомате и не служит в рядах ВС РФ.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что Литвину следует отдать на нужды СВО 100 млн рублей, которые он потратил на свадьбу с бывшей участницей шоу «Холостяк» Адель Вейгель. По его словам, подобная демонстрация роскоши неуместна в данное время.