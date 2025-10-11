Стало известно о ликвидации оперативных группировок ВСУ Сырский избавился от оперативно-стратегических и тактических группировок ВСУ

Вооруженные силы Украины ликвидируют оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. Их функции будут переданы новым группировкам войск, сформированным на базе оперативных командований.

Завершили свою деятельность ОСУВ и ОТУ, их функции передаются группировкам войск, образованным на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами, — говорится в сообщении.

Ранее Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», отвечавшую за участок фронта от Харьковской до Запорожской области. Ее функции распределили между другими объединениями и новыми корпусами, а бывшего командующего Михаила Драпатого перенаправили на северо-восточное направление с уменьшенной зоной ответственности.

До этого Сырский заявил о сложной оперативной обстановке на линии боевых действий.