Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», передает «Украинская правда». Она отвечала за большой участок фронта от Харьковской области до части Запорожской, которая подконтрольна Киеву. Теперь ее функции распределены между другими объединениями и новыми корпусами.

В конце сентября Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск «Днепр», которой восемь месяцев командовал Михаил Драпатый (командующий объединенными силами ВСУ. — NEWS.ru). Ее функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам, — сказано в материале.

По данным издания, Драпатый останется на посту командующего объединенными силами и вместе со своей командой перенаправится на северо-восточное направление фронта. При этом его зона ответственности уменьшится примерно наполовину. Один из офицеров ВСУ утверждает, что Сырский пошел на такой шаг, чтобы убрать конкурента.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские ВС нанесли «пощечину» Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области. По его словам, украинское командование перебрасывало части с других направлений, включая Донбасс, чтобы удержать населенный пункт, однако попытка провалилась. Дандыкин добавил, что потеря Юнаковки стала для Киева серьезным ударом.