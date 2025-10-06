Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:45

Группировку ВСУ «Днепр» ликвидировали

Сырский принял решение расформировать группировку ВСУ «Днепр»

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», передает «Украинская правда». Она отвечала за большой участок фронта от Харьковской области до части Запорожской, которая подконтрольна Киеву. Теперь ее функции распределены между другими объединениями и новыми корпусами.

В конце сентября Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск «Днепр», которой восемь месяцев командовал Михаил Драпатый (командующий объединенными силами ВСУ. — NEWS.ru). Ее функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам, — сказано в материале.

По данным издания, Драпатый останется на посту командующего объединенными силами и вместе со своей командой перенаправится на северо-восточное направление фронта. При этом его зона ответственности уменьшится примерно наполовину. Один из офицеров ВСУ утверждает, что Сырский пошел на такой шаг, чтобы убрать конкурента.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские ВС нанесли «пощечину» Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области. По его словам, украинское командование перебрасывало части с других направлений, включая Донбасс, чтобы удержать населенный пункт, однако попытка провалилась. Дандыкин добавил, что потеря Юнаковки стала для Киева серьезным ударом.

ВСУ
Александр Сырский
Днепр
группировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за его роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Экс-нардеп раскрыл, кто может помочь Залужному стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.