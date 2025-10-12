Бои между Афганистаном и Пакистаном: что происходит на границе сейчас

Бои между Афганистаном и Пакистаном: что происходит на границе сейчас

На протяжении всей границы между Афганистаном и Пакистаном, вдоль линии Дюранда, развернулись новые боевые действия. Что об этом известно, что происходит на границе между государствами сейчас?

Что известно о боях между Афганистаном и Пакистаном

По информации Tolo News, конфликты начались после того, как 9 октября пакистанская армия нанесла удар по приграничным районам провинции Кунар. Сообщается, что в результате операции погибли несколько командиров движения «Талибан», в числе которых был один из полевых командиров.

Утром следующего дня талибы ответили артиллерийским обстрелом позиций пакистанских пограничников в Читрале, после чего столкновения перешли в активную фазу по всей восточной и южной части границы. Тогда появились первые сведения о погибших: пять пакистанских военнослужащих. Афганская сторона заявляла, что удары стали ответом на обстрел их территории. Позднее вечером число погибших пакистанцев возросло как минимум до 12.

Эскалация конфликта

Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, после того как произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. Официально Минобороны Афганистана сообщило о начале операции против Пакистана, заявив, что удары направлены по объектам, использующимся для запуска беспилотников в воздушное пространство Афганистана, а также по центрам, связанным с ИГИЛ (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).

Видеоматериалы местных СМИ показывали передвижение подкреплений талибов к линии границы. Афганские военные подтвердили нанесение ударов, объяснив это ответом на обстрел Кабула и провинции Пактия в ночь на 10 октября. Боевые действия распространились на уезд Шорабак в провинции Кандагар. О потерях и пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

Сейчас афганские войска контролируют несколько пограничных постов в провинциях Пактия, Гильменд и Кунар; пакистанские войска отступают под плотным огнем артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Пакистан применяет авиацию и минометы для контратак.

«Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда (не признаваемая Кабулом граница между странами. — NEWS.ru)», — указано в материале.

Также тяжелые бои наблюдаются в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких сторон. Также стычки зафиксированы и в уезде Шорабак провинции Кандагар.

Заявления сторон

Министерство обороны Афганистана объявило об окончании «операции возмездия» против Пакистана. Военнослужащие отметили, что акция была успешной.

«В ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана Афганистан провел операцию возмездия против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда», — указали в ведомстве.

Афганские власти подчеркнули, что в случае повторных нарушений границы вооруженные силы предпримут ответные меры для защиты территориальной целостности страны.

Читайте также:

Жесткий штурм под Днепром, тысячи трупов: новости с фронтов СВО 11 октября

Россияне в бешенстве? По кому на самом деле ударит новый утильсбор, митинги

Аномальные холода заморозят Россию: сбудется ли пророчество, какой прогноз?