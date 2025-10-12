Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:51

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на одном из направлений

На Константиновском направлении уничтожены техника и пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские подразделения Южной группировки войск уничтожили автотранспорт, наземный робототехнический комплекс, три квадроцикла и пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны России. В ведомстве отметили эффективную работу операторов БПЛА по выявлению целей.

В ходе воздушной разведки и патрулирования в районе н. п. Степановка было замечено движение транспорта ВСУ. В ходе наблюдения выявлены два квадроцикла. Артиллерийским расчетом по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение, — уточнили в МО.

Ранее расчеты ствольной артиллерии из группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. В результате огневого воздействия была поражена минометная позиция противника, а также пункты управления и площадки, используемые для запуска беспилотных летательных аппаратов.

До этого военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Днепропетровской области российскими войсками была уничтожена САУ Caesar французского производства. По его словам, подразделение ВС РФ подбило самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

