Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 11:14

Уничтожение «неуловимых для русских» САУ Caesar попало в кадр

Военкор Поддубный: ВС России уничтожили САУ Caesar в Днепропетровской области

САУ Caesar САУ Caesar Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Днепропетровской области российскими войсками была уничтожена САУ Caesar французского производства, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его данным, подразделение ВС РФ подбило самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военкор напомнил, что в самом начале поставок этих самоходных установок на Украину в Париже заявлял, что они будут оставаться неуловимыми для российских сил. Несмотря на маневренность данной артиллерийской системы, российские военные успешно уничтожают подобное вооружение.

Ранее расчеты ствольной артиллерии из группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. В результате огневого воздействия была поражена минометная позиция противника, а также пункты управления и площадки, используемые для запуска беспилотных летательных аппаратов.

До этого на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов совместно с артиллеристами выявили и поразили узел связи ВСУ. Цели располагались в районе населенного пункта Федоровка на территории Донецкой Народной Республики.

СВО
САУ
артиллерия
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.