Уничтожение «неуловимых для русских» САУ Caesar попало в кадр Военкор Поддубный: ВС России уничтожили САУ Caesar в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российскими войсками была уничтожена САУ Caesar французского производства, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его данным, подразделение ВС РФ подбило самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военкор напомнил, что в самом начале поставок этих самоходных установок на Украину в Париже заявлял, что они будут оставаться неуловимыми для российских сил. Несмотря на маневренность данной артиллерийской системы, российские военные успешно уничтожают подобное вооружение.

Ранее расчеты ствольной артиллерии из группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. В результате огневого воздействия была поражена минометная позиция противника, а также пункты управления и площадки, используемые для запуска беспилотных летательных аппаратов.

До этого на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов совместно с артиллеристами выявили и поразили узел связи ВСУ. Цели располагались в районе населенного пункта Федоровка на территории Донецкой Народной Республики.