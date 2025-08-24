Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 08:14

Артиллерия ВС России лишила ВСУ «глаз»

Минобороны: ВС России поразили пункт управления дронов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО

Расчеты ствольной артиллерии из группировки войск «Восток» выполнили удар по позициям Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. Под огневое воздействие попали минометная позиция, а также пункты управления и площадки, предназначенные для запуска беспилотных летательных аппаратов, которые были размещены в лесополосах.

Вследствие данной атаки украинские подразделения лишились возможности вести огонь на указанном участке СВО. Также противник потерял возможность запускать дроны.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко говорил, что наиболее заметных результатов российские войска достигли за минувшую неделю на Купянском направлении, действуя на двух участках фронта. Это привело к улучшению тактической обстановки и образовали значительные трудности для Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал о стремительном росте количества провокаций внутри ВСУ со стороны насильно мобилизованных военнослужащих. По словам Ганчева, многие украинцы сознательно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, поскольку они были призваны под угрозой расправы и не желают участвовать в боевых действиях.

