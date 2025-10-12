Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:49

Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же

ТАСС: дроны ВСУ уничтожили военнослужащих при попытке сдаться

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские беспилотники атаковали группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся сдаться войскам ВС РФ, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Источник подчеркнул, что произошло это на Харьковском направлении, ликвидированы шесть человек. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону, но их накрыли собственные дроны. Их было много, — рассказал источник.

Ранее немецкий врач Бастиан Вейгель рассказал, что украинские военные столкнулись с критическими трудностями на всех направлениях — от снабжения до противостояния российским дронам. По его словам, многие военнослужащие ВСУ находятся на передовой более двух лет без ротации.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что СВО уже скоро перейдет в предсмертную фазу. Он объяснил, что Россия способна самостоятельно производить все необходимое для спецоперации, в отличие от Украины и ее западных партнеров.

ВСУ
СВО
Украина
Харьковская область
