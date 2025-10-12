ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России

ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России Mash: ВСУ затопили канализацию в Покровске на случай подземной операции ВС РФ

Украинские военные затопили канализации в Покровске (Красноармейске) сточными водами, чтобы не дать ВС России пробраться к ним в тыл подземными путями, сообщает Telegram-канал Mash. В этом населенном пункте украинская армия потеряла около 3000 бойцов.

ВС России прорвались в центр города у Красноармейского суда, сообщили собеседники канала. Под контролем российских военных школа, индустриальный институт, педучилище, гимназия и здания райисполкома и горисполкома. Успешному штурму предшествовала работа артиллерии по уязвимым местам обороны противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские подразделения укрепляются на севере Покровска. С декабря 2024 года город был отключен от газоснабжения и его канализация не обслуживается. Однако после неоднократного использования российскими военными подземных ходов ВСУ начали заливать канализации и заваливать их строительным мусором. Прилегающий участок газопровода заминировали.

Ранее российские подразделения ударных БПЛА взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ у Таврийского. Боец с позывным Скат заявил, что в планах у ВС РФ превратить логистику противника на Запорожском направлении «в кошмар».