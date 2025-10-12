Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 05:17

Ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

Подразделения ударных БПЛА взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ у Таврийского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов ВС РФ взяли под контроль дорогу в тылу Вооруженных сил Украины у населенного пункта Таврийское на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным Скат. По его словам, в планах у российских войск превратить логистику ВСУ «в кошмар».

Уже полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше. Летаем как у себя дома. Работаем уверенно. В планах залетать еще дальше и превращать логистику противника в кошмар, — отметил Скат.

Ранее расчеты ствольной артиллерии из группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. В результате огневого воздействия была поражена минометная позиция противника, а также пункты управления и площадки, используемые для запуска беспилотных летательных аппаратов.

До этого на Константиновском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов совместно с артиллеристами выявили и поразили узел связи ВСУ. Цели располагались в районе населенного пункта Федоровка на территории Донецкой Народной Республики.

