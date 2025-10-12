Появились подробности поисков перешедшего на сторону ВСУ офицера Ступникова

Бывший российский офицер Лев Ступников, который наводил ракеты на своих сослуживцев и перешел на сторону ВСУ, мог некоторое время проживать в Омске, передает РИА Новости. По данным агентства, следователи опросили жителей двух многоквартирных домов, где жил военный.

Лет 12–15 назад, может быть больше. Но сейчас там живет семья с ребенком. Недавно по квартирам к нам ходили люди в форме, следователи. Они тоже спрашивали про военного из этой квартиры. Объяснили, что это связано с каким-то случаем в кадетском корпусе. Подробности не озвучивали, — рассказала старшая по дому.

По другому адресу, где, предположительно, мог проживать бывший офицер, жильцы также не вспомнили Ступникова. Однако сосед, который жил через стенку от квартиры, где проживал перебежчик, признался, что лишь слышал о соседе-военнослужащем.

По его душу уже интересовались то ли полицейские, то ли кто. Приходили, опрашивали, — сообщил мужчина.

Ранее Ступников признался, что ему безразлично, сколько сослуживцев погибло. Он сменил гражданство и теперь носит имя Андрей. Об отношении перебежчика к бывшим сослуживцам стало известно из записи его разговора с родственником одного из погибших, во время которого тот спросил, гордится ли им мать. Ступников ответил, что не знает, так как она живет в Германии.