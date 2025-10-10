Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:49

Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам

Наводивший ракеты на товарищей Ступников признал безразличие к погибшим бойцам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наводивший на товарищей ракеты боец ВС России Лев Ступников признался, что ему безразлично, сколько его сослуживцев погибло, передает RT. По данным телеканала, военный переметнулся на сторону Украины, сменил гражданство и имя на Андрей. Об отношении Ступникова к товарищам стало известно из записи его разговора с родственником одного из погибших, в рамках которого его спросили, гордится ли им мать. Он уточнил, что она уже живет в Германии.

Надеюсь, что да. Я у нее не спрашивал, она уже далеко от меня. В Германии, — заявил военный.

При этом Ступников отметил, что чувствует себя нормально и не испытывает ничего из-за переживаний родных. Также он стал отрицать наличие у него жены, позднее допустив, что она у него была. При этом экс-супруга военного общалась с журналистами и раскрыла, как он критиковал российскую власть.

Ранее стало известно, что Ступников, который наводил украинские ракеты на позиции сослуживцев, оказался уроженцем Казахстана. Он родился в Караганде в 1999 году. Позднее его семья переехала в Омск, получив гражданство РФ.

предатели
ВС РФ
Украина
погибшие
