Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам

Наводивший на товарищей ракеты боец ВС России Лев Ступников признался, что ему безразлично, сколько его сослуживцев погибло, передает RT. По данным телеканала, военный переметнулся на сторону Украины, сменил гражданство и имя на Андрей. Об отношении Ступникова к товарищам стало известно из записи его разговора с родственником одного из погибших, в рамках которого его спросили, гордится ли им мать. Он уточнил, что она уже живет в Германии.

Надеюсь, что да. Я у нее не спрашивал, она уже далеко от меня. В Германии, — заявил военный.

При этом Ступников отметил, что чувствует себя нормально и не испытывает ничего из-за переживаний родных. Также он стал отрицать наличие у него жены, позднее допустив, что она у него была. При этом экс-супруга военного общалась с журналистами и раскрыла, как он критиковал российскую власть.

Ранее стало известно, что Ступников, который наводил украинские ракеты на позиции сослуживцев, оказался уроженцем Казахстана. Он родился в Караганде в 1999 году. Позднее его семья переехала в Омск, получив гражданство РФ.