12 октября 2025 в 11:41

Минометчики ударили по спрятавшимся в здании бойцам ВСУ

Российские минометчики ликвидировали бойцов ВСУ в Бериславе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет 120-мм миномета группировки «Днепр» ликвидировал украинских военных, закрепившихся в Бериславе Херсонской области, передает РИА Новости. ВСУ были обнаружены возле подбитой американской БМП «M113», после чего укрылись в полуразрушенном здании. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Расчет развернул орудие и тремя выстрелами накрыл укрепленную позицию вместе с находившимся там личным составом. Минометчики «Днепра» ежедневно поражают позиции украинских войск: огневые точки, окопы и группы БПЛА. В случае попыток ДРГ форсировать Днепр расчеты оперативно переключаются на отражение атак.

До этого украинские беспилотники атаковали группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся сдаться войскам ВС РФ. Это произошло на Харьковском направлении, ликвидированы шесть человек.

Ранее появилась информация, что украинские военные затопили канализации в Покровске (Красноармейске) сточными водами, чтобы не дать ВС России пробраться к ним в тыл подземными путями. В этом населенном пункте украинская армия потеряла около 3000 бойцов.

