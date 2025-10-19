Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:51

Рабочая неделя начнется на Украине с массового блэкаута

Графики аварийных отключений электричества введут на Украине с 20 октября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник, 20 октября, на всей территории Украины с 06:00 до 22:00 введут графики аварийных отключений электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго». Причина — нестабильная работа энергетических объектов.

До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что проблемы с электроснабжением украинской столицы связаны с серьезными повреждениями 10 октября двух киевских ТЭЦ. Сейчас в столице наблюдается дефицит мощностей. Кучеренко объяснил, что городу изначально не хватает генерации, и он не может жить без внешней «подкормки».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью эвакуации крупных городов, включая Киев, из-за угрозы российских ударов. По его словам, поставленные ВСУ новейшие системы ПВО Patriot оказались неэффективны.

Тем временем стало известно, что украинские военнослужащие сталкиваются с нечеловеческими условиями в учебных центрах. Так, бойцы вынуждены ютиться в тесных подвалах среди больных туберкулезом, имея доступ к душу всего два раза в неделю и туалет без необходимых средств гигиены.

