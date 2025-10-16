«Отвалились на ноль»: в Раде связали блэкаут в Киеве с разрушением двух ТЭЦ

«Отвалились на ноль»: в Раде связали блэкаут в Киеве с разрушением двух ТЭЦ Нардеп Кучеренко: блэкаут в Киеве вызван сильными повреждениями двух ТЭЦ

Проблемы с электроснабжением украинской столицы связаны с серьезными повреждениями 10 октября двух киевских ТЭЦ, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Новости Live». Поэтому сейчас наблюдается дефицит мощностей.

Еще в пятницу две киевские ТЭЦ <…> стали выдавать ноль электричества. Одна [выдавала] — 800 МВт, другая — 540, — сказал депутат.

Кучеренко объяснил, что Киеву изначально не хватает генерации, и он не может жить без внешней «подкормки». Он также признался, что бездействие столичных властей вызывает у него недоумение. Ни они, ни частные владельцы не подготовились как следует к возможным отключениям электроэнергии.

Ранее стало известно, что экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. Как сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК, на территории Днепропетровской области начались аварийные выключения.

До этого сообщалось, что в Полтавской и Кировоградской областях Украины также были введены аварийные отключения электроэнергии. Уточнялось, что ввести аварийные графики распорядилась компания «Укрэнерго».