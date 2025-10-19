Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ

Дым над зданиями в Газе после израильского авиаудара

В результате авиаудара ЦАХАЛ по центральной части сектора Газа был убит командир элитного подразделения «Нухба» Яхья аль-Мабхух, сообщил арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, формирование входит в состав боевого крыла палестинского движения ХАМАС. Офицер погиб при ударе по кафе в городе Аль-Завайда.

Израиль убил Яхью аль-Мабхуха, командира элитной роты бригады «Нухба». Источники добавили, что он погиб в результате израильского авиаудара по кафе в районе Аль-Завайда в центральной части сектора Газа, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что израильская армия начала наносить новую серию ударов по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинских боевиков. ЦАХАЛ заявил о «грубом нарушении режима прекращения огня» со стороны ХАМАС и пояснили, что действия ВС Израиля носят ответный характер.

На фоне этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить свой вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.