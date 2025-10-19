Израиль бьет по сектору Газа на фоне «перемирия Трампа» Израильская армия наносит новые удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить новую серию ударов по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба. Там назвали это «грубым нарушением режима прекращения огня» и пояснили, что действия ВС Израиля носят ответный характер.

В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа, — говорится в сообщении.

На фоне этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить свой вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня. По информации журналистов, еще 150 человек получили ранения.

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с жестким ответом в случае любых нарушений режима прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, он также поручил израильским военнослужащим действовать решительно против объектов ХАМАС.