19 октября 2025 в 17:02

Названо число погибших после прекращения огня в секторе Газа

Al Jazeera: 51 человек погиб в секторе Газа от рук ЦАХАЛ после прекращения огня

Жители сектора Газа Жители сектора Газа Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня, пишет катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в системе здравоохранения. По его информации, еще 150 человек получили ранения.

По меньшей мере 51 человек погиб в секторе Газа с начала действия режима прекращения огня. <…> С момента заключения соглашения еще 150 человек получили ранения от огня израильской армии, — говорится в материале.

Ранее израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху к немедленному возобновлению полномасштабных боевых действий в секторе Газа. По его словам, ХАМАС не собирается соблюдать договоренности. Он отметил, что организация представляет угрозу для национальной безопасности.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение. Кроме того, по сведениям журналистов, на севере анклава двое неизвестных пересекли линию отвода войск.

