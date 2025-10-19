Названо число погибших после прекращения огня в секторе Газа Al Jazeera: 51 человек погиб в секторе Газа от рук ЦАХАЛ после прекращения огня

Как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня, пишет катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в системе здравоохранения. По его информации, еще 150 человек получили ранения.

Ранее израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху к немедленному возобновлению полномасштабных боевых действий в секторе Газа. По его словам, ХАМАС не собирается соблюдать договоренности. Он отметил, что организация представляет угрозу для национальной безопасности.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение. Кроме того, по сведениям журналистов, на севере анклава двое неизвестных пересекли линию отвода войск.