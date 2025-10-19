Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:13

«Высокая цена»: Кац пообещал жесткие ответные меры за нарушение перемирия

Кац заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену в случае нарушения перемирия в Газе

Исраэль Кац Исраэль Кац Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с жестким ответом в случае любых нарушений режима прекращения огня в секторе Газа, передает The Times of Israel. Кроме того, он также поручил израильским военнослужащим действовать решительно против объектов ХАМАС.

ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение режима прекращения огня, и, если сообщение не будет понято, интенсивность ответов возрастет, — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против объектов ХАМАС в Газе после стрельбы в южной части анклава. Он также провел встречу с главами ШАБАК (служба контрразведки и внутренней безопасности) и МОССАДа (служба разведки).

До этого палестинское движение ХАМАС заявило, что не причастно к нарушению режима прекращения огня в секторе Газа. Ранее Госдепартамент США обвинил организацию в подготовке к срыву перемирия. По утверждению представителей ХАМАС, американские заявления полностью совпадают с позицией израильской пропаганды и используются для прикрытия преступлений оккупационных властей.

