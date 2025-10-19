Нетаньяху приказал ЦАХАЛ принять решительные меры после стрельбы в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против террористических объектов в Газе после стрельбы в южной части анклава, передает Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства. В публикации сказано, что политик встретился с министром обороны страны Исраэлем Кацем.

Нетаньяху отдал соответствующее указание во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацем и главами ШАБАК и МОССАДа, — сказано в публикации.

Ранее израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху к немедленному возобновлению полномасштабных боевых действий в секторе Газа. По его словам, ХАМАС не собирается соблюдать договоренности. Он отметил, что организация представляет угрозу для национальной безопасности.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение. Кроме того, по сведениям журналистов, на севере анклава двое неизвестных пересекли линию отвода войск.