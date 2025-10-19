«Нет причин»: Трамп об американских военных в секторе Газа Трамп исключил ввод американских военных в сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News, что Вашингтон не будет вводить свой вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.

У нас не будет военных на земле (в Газе. — NEWS.ru), для этого нет причин, — уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня. По информации журналистов, еще 150 человек получили ранения.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение. Кроме того, по сведениям журналистов, на севере анклава двое неизвестных пересекли линию отвода войск.

Также израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к немедленному возобновлению полномасштабных боевых действий в секторе Газа. По его словам, ХАМАС не собирается соблюдать договоренности. Он отметил, что организация представляет угрозу для национальной безопасности.