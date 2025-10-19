Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:06

«Нет причин»: Трамп об американских военных в секторе Газа

Трамп исключил ввод американских военных в сектор Газа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News, что Вашингтон не будет вводить свой вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.

У нас не будет военных на земле (в Газе. — NEWS.ru), для этого нет причин, — уточнил Трамп.

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня. По информации журналистов, еще 150 человек получили ранения.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение. Кроме того, по сведениям журналистов, на севере анклава двое неизвестных пересекли линию отвода войск.

Также израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к немедленному возобновлению полномасштабных боевых действий в секторе Газа. По его словам, ХАМАС не собирается соблюдать договоренности. Он отметил, что организация представляет угрозу для национальной безопасности.

Дональд Трамп
США
сектор Газа
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.