В Сети показали дерзкое ограбление Лувра Ограбление Лувра вором в желтом жилете показали на видео

Французский телеканал BFMTV опубликовал кадры ограбления в Лувре: мужчина в капюшоне и желтом жилете взламывает витрину в галерее «Аполлон». Его не смутил тот факт, что в помещении находились люди. Мужчине удалось выйти и скрыться. Всего сообщается о четырех-пяти преступниках.

По данным властей, во время ограбления утром 19 октября было украдено восемь драгоценностей. Экс-президент республики Франсуа Олланд не исключает иностранное вмешательство с целью дестабилизации обстановки в стране.

Ранее лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила мнение, что исторические здания и музеи Франции не обладают достаточной защитой от угроз безопасности. Она призвала власти действовать.

Тем временем правоохранители нашли вещи, которые преступники задействовали во время ограбления Лувра. По словам источника, близкого к ситуации, полицейские обнаружили две шлифовальные машины, газовую горелку, емкость с бензином и перчатки. Также были найдены рации злоумышленников и одеяло.