Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:37

В Сети показали дерзкое ограбление Лувра

Ограбление Лувра вором в желтом жилете показали на видео

Фото: Александр Васильев/ТАСС

Французский телеканал BFMTV опубликовал кадры ограбления в Лувре: мужчина в капюшоне и желтом жилете взламывает витрину в галерее «Аполлон». Его не смутил тот факт, что в помещении находились люди. Мужчине удалось выйти и скрыться. Всего сообщается о четырех-пяти преступниках.

По данным властей, во время ограбления утром 19 октября было украдено восемь драгоценностей. Экс-президент республики Франсуа Олланд не исключает иностранное вмешательство с целью дестабилизации обстановки в стране.

Ранее лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила мнение, что исторические здания и музеи Франции не обладают достаточной защитой от угроз безопасности. Она призвала власти действовать.

Тем временем правоохранители нашли вещи, которые преступники задействовали во время ограбления Лувра. По словам источника, близкого к ситуации, полицейские обнаружили две шлифовальные машины, газовую горелку, емкость с бензином и перчатки. Также были найдены рации злоумышленников и одеяло.

Лувр
драгоценности
происшествия
ограбления
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Американская оплеуха Зеленскому, странности в поиске Усольцевых: что дальше
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.