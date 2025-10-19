Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:31

Ле Пен высказалась после ограбления Лувра

Ле Пен: музеи и исторические здания Франции защищены недостаточно

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исторические здания и музеи Франции не обладают достаточной защитой от угроз безопасности, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети Х. Это заявление она сделала после сообщений об ограбления Лувра.

Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны действовать, — прокомментировала Ле Пен.

В воскресенье, 19 октября, группа злоумышленников проникла в Лувр и похитила девять ювелирных изделий из коллекции французской императрицы Жозефины, жены Наполеона I. Позже стало известно, что два из этих предметов, включая корону императрицы Евгении де Монтихо, которая была повреждена, были обнаружены и возвращены в музей.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что преступники проникли в музей через окно, используя лестницу, установленную на автовышку. Он высказал предположение, что грабители могли быть гражданами другого государства.

ограбления
Лувр
Франция
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Американская оплеуха Зеленскому, странности в поиске Усольцевых: что дальше
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.