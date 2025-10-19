Ле Пен высказалась после ограбления Лувра

Исторические здания и музеи Франции не обладают достаточной защитой от угроз безопасности, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети Х. Это заявление она сделала после сообщений об ограбления Лувра.

Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны действовать, — прокомментировала Ле Пен.

В воскресенье, 19 октября, группа злоумышленников проникла в Лувр и похитила девять ювелирных изделий из коллекции французской императрицы Жозефины, жены Наполеона I. Позже стало известно, что два из этих предметов, включая корону императрицы Евгении де Монтихо, которая была повреждена, были обнаружены и возвращены в музей.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что преступники проникли в музей через окно, используя лестницу, установленную на автовышку. Он высказал предположение, что грабители могли быть гражданами другого государства.