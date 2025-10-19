Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:35

Бойцы ВС России применяли в подземной трубе самодельную тележку

Российские военные использовали самодельную мототележку для подвоза грузов в ДНР

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские военные применяли самодельную мототележку для подвоза продуктов, медикаментов и эвакуации в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР. Участники СВО в эфире программы «Вести недели» сообщили, что уникальная операция с использованием многокилометровой подземной ирригационной трубы была проведена бойцами группировки «Восток» еще в декабре 2023 года.

Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты, — рассказал замкомандира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады сержант Сергей Крымов.

По словам бойцов, первоначально тележка была оснащена бензиновым двигателем, который позже заменили на электрический, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов в замкнутом пространстве.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, сосредоточенные в Покровске, в экстренном порядке заливают трубы водой, забивают строительным мусором и заваривают. По сообщениям источников, Покровск окружен более чем на 70% — во многом этого удалось добиться благодаря бригадам российских солдат, которые малыми группами проникали в тыл ВСУ через подземные коммуникации, ликвидировали украинских бойцов и занимали их позиции.

операции
ВС РФ
трубы
бойцы
ДНР
