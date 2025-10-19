Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 08:31

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю пасту путтанеска постоянно, потому что это блюдо напоминает мне любимую сцену из сериала «Клан Сопрано», где герои с наслаждением едят ее за семейным ужином. Мне нравится, как всего за несколько минут на сковороде рождается такой яркий и насыщенный вкус, который мгновенно переносит в солнечную Италию. Особенно выручает, когда хочется быстро приготовить что-то по-настоящему атмосферное и солидное.

Готовлю я так: в оливковом масле обжариваю пару зубчиков чеснока и пару анчоусов, пока они не растворятся. Добавляю щедрую щепотку острого красного перца и горсть каперсов, слегка прогреваю. Вливаю банку измельченных помидоров в собственном соку, туда же отправляю горсть маслин без косточек, нарезанных кружочками. Тушу соус минут 10, пока он не загустеет. В это время отвариваю спагетти до состояния аль денте, сохраняя легкую упругость. Смешиваю пасту с соусом, добавляю горсть свежего базилика и тертого пекорино. Подаю сразу, как это делали герои моего любимого сериала, — с кружкой холодного пива и хорошим настроением.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Борщ заиграет новыми красками: профессиональный секрет шеф-поваров, который изменит ваше представление о супе
Общество
Борщ заиграет новыми красками: профессиональный секрет шеф-поваров, который изменит ваше представление о супе
Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось
Общество
Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось
Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта
Общество
Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта
Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем
Семья и жизнь
Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Шоу-бизнес
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
еда
рецепты
паста
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво
Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут
В США автомобиль влетел в палатку-шатер с людьми
Китай успешно запустил ракету Kinetica-1
Володин поздравил россиян с учрежденным по просьбе женщин праздником
Обезоруженный боец ВС РФ уничтожил двух противников
До какого числа нужно уплатить налоги в России?
Назван средний размер страховой пенсии в России
В США рассказали, как Трамп «остудил пыл» Украины
В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек из-за отравления японским блюдом
Стало известно число госпитализированных с кишечной инфекцией в Улан-Удэ
Переехавший в РФ американец раскрыл правду о конфликте на Украине
В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона»
Индийские студенты случайно устроили взрыв в российском общежитии
Раскрыты новые подробности поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Пьяный водитель легковушки влетел в «Газель» и убил пассажира
Екатеринбург ждут дождь и ночные заморозки
Российские солдаты уничтожили установку HIMARS под Черниговом
Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений
США заявили о риске срыва перемирия в Газе
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.