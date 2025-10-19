Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Я готовлю пасту путтанеска постоянно, потому что это блюдо напоминает мне любимую сцену из сериала «Клан Сопрано», где герои с наслаждением едят ее за семейным ужином. Мне нравится, как всего за несколько минут на сковороде рождается такой яркий и насыщенный вкус, который мгновенно переносит в солнечную Италию. Особенно выручает, когда хочется быстро приготовить что-то по-настоящему атмосферное и солидное.

Готовлю я так: в оливковом масле обжариваю пару зубчиков чеснока и пару анчоусов, пока они не растворятся. Добавляю щедрую щепотку острого красного перца и горсть каперсов, слегка прогреваю. Вливаю банку измельченных помидоров в собственном соку, туда же отправляю горсть маслин без косточек, нарезанных кружочками. Тушу соус минут 10, пока он не загустеет. В это время отвариваю спагетти до состояния аль денте, сохраняя легкую упругость. Смешиваю пасту с соусом, добавляю горсть свежего базилика и тертого пекорино. Подаю сразу, как это делали герои моего любимого сериала, — с кружкой холодного пива и хорошим настроением.

