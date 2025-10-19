Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:28

Россиянка объяснила, почему оставила новорожденную дочь около мусорки

Мать брошенного у мусорного бака в Петербурге младенца заключили под стражу

Фото: t.me/SPbGS

Жительницу Санкт-Петербурга, которая оставила новорожденную дочь около мусорного контейнера, заключили под стражу до 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. В зале суда она заявила, что не желала зла своему ребенку и убивать его не хотела.

По версии следствия, утром 17 октября женщина оставила свою дочь возле контейнерной площадки у домов 205 и 205б по Московскому проспекту и ушла. Коляску с ребенком нашел прохожий. Задержали мать на следующий день.

Ранее сообщалось, что женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас девочка находится в безопасности.

До этого несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов. Она нанесла младенцу множественные колото-резаные раны в области шеи и груди, а затем вынесла его тело в пакете на улицу.

происшествия
дети
Санкт-Петербург
уголовные дела
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

