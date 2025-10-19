Россиянка объяснила, почему оставила новорожденную дочь около мусорки Мать брошенного у мусорного бака в Петербурге младенца заключили под стражу

Жительницу Санкт-Петербурга, которая оставила новорожденную дочь около мусорного контейнера, заключили под стражу до 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. В зале суда она заявила, что не желала зла своему ребенку и убивать его не хотела.

По версии следствия, утром 17 октября женщина оставила свою дочь возле контейнерной площадки у домов 205 и 205б по Московскому проспекту и ушла. Коляску с ребенком нашел прохожий. Задержали мать на следующий день.

Ранее сообщалось, что женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас девочка находится в безопасности.

До этого несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов. Она нанесла младенцу множественные колото-резаные раны в области шеи и груди, а затем вынесла его тело в пакете на улицу.