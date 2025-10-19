В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей

В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей В Дагестане родители пожаловались на побои детей воспитательницей

Воспитательницу сада в Дербенте отстранили от работы после жалоб родителей на возможные избиения детей, передает газета «Дербентские новости». Решение было принято после того, как в Сети разгорелся скандал и распространились соответствующие видео.

16 октября родители нескольких воспитанников обратились к руководству детского сада <…>. На кадрах зафиксировано, что 13 октября сотрудница в грубой форме усаживала детей за стол. После внутреннего обсуждения <…> принято решение отстранить помощника воспитателя от работы с 17 октября, — уточнили в администрации города.

В мэрии отметили, что на данный момент в детском саду проводится проверка. На ее основе в администрации вынесут окончательное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге воспитательницу детсада уволили после конфликта с мигранткой. По словам педагога, дочь приезжей из Узбекистана украла у ее ребенка джиббитс — украшение, которое крепится к обуви Сrocs. После просьб вернуть значок мать девочки пожаловалась руководству. Воспитательницу вызвали на ковер и попросили уволиться