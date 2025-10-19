В России объяснили, зачем Трамп устроил скандал с Южной Америкой Политолог Маркелов: Трамп через Южную Америку пытается вернуть влияние

Президент США Дональд Трамп за счет конфликта с государствами Южной Америки пытается вернуть влияние своей стране, рассказал 360.ru политолог Сергей Маркелов. Он также заявил, что на производство наркотиков в этих странах влияют американцы как якобы самая потребляющая нация в мире.

Это не картина мира американского истеблишмента. Мы говорим о картине мира Трампа. Картина мира Трампа заключается в том, что все, до чего можно дотянуться, — надо на это накладывать печать влияния США, и это его формула, инструментарий, этика политическая, если хотите, — констатировал политсоветник.

По словам Маркелова, Трамп работает только на уровне своих социальных сетей. Несмотря на громкие высказывания, на деле политик не окончил ни одной войны, добавил эксперт.

Ранее американский лидер сообщил, что готов решить вопрос наркотрафика в Колумбии силовыми мерами. Он заявил о намерении действовать, если за проблему не возьмется президент латиноамериканской страны Густаво Петро. Также Трамп пообещал лишить государство всех выплат со стороны США.