19 октября 2025 в 17:40

Трамп обратился к Колумбии с серьезной угрозой из-за скандала с наркотиками

Трамп пригрозил Колумбии расправиться с наркотрафиком силой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов решить вопрос наркотрафика в Колумбии силовыми мерами. В соцсети Truth Social он заявил о намерении действовать, если за проблему не возьмется президент латиноамериканской страны Густаво Петро.

Петро — очень непопулярному лидеру с низким рейтингом, который допускает резкие высказывания в отношении Америки, лучше бы незамедлительно прикрыть эти поля смерти (производства наркотиков. — NEWS.ru). Или США сделают это за него. И это не будет красиво, — пригрозил Трамп.

Президент США заявил, что наркотики в Колумбии изготавливаются якобы для транзита в Соединенные Штаты. Трамп добавил, что прекращает любую финансовую поддержку страны.

Ранее Трамп рассказал, что американские военные нанесли удар по «большой подводной лодке с наркотиками», которая направлялась в США. Так он объяснил нападение на судно Венесуэлы. Политик добавил, что на борту находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты, а выжившие вернутся в страны своего происхождения — Эквадор и Колумбию.

