Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 20:36

Сектор Газа остался без гуманитарной помощи

Израиль остановил поставки гуманитарной помощи в Газу

Фото: Ali Mostafa/XinHua/Global Look Press

Правительство Израиля приостановило ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне эскалации конфликта, сообщает израильский портал Ynet. По данным источника, решение принято на политическом уровне, и сроки возобновления поставок пока не определены.

Израиль заявил, что палестинские боевики нарушили перемирие, спровоцировав ответные действия армии. Ответственность за эскалацию власти возлагают на ХАМАС.

Ранее израильские военные сообщили о потерях в секторе Газа — два военнослужащих погибли в ходе боевых действий. Еще один боец получил тяжелые ранения и был срочно доставлен в больницу. Детали происшествия не раскрываются.

За последние часы вооруженные силы Израиля атаковали десятки целей по всему сектору Газа. Ударам подверглись военные объекты палестинского движения ХАМАС, включая склады оружия, позиции боевиков и инфраструктурные узлы. Это сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем американскому лидеру, посетят Израиль 20 октября. Политики должны будут сохранить соглашения по перемирию в секторе Газа.

Ближний Восток
происшествия
гуманитарная помощь
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Американская оплеуха Зеленскому, странности в поиске Усольцевых: что дальше
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.