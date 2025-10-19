Сектор Газа остался без гуманитарной помощи Израиль остановил поставки гуманитарной помощи в Газу

Правительство Израиля приостановило ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне эскалации конфликта, сообщает израильский портал Ynet. По данным источника, решение принято на политическом уровне, и сроки возобновления поставок пока не определены.

Израиль заявил, что палестинские боевики нарушили перемирие, спровоцировав ответные действия армии. Ответственность за эскалацию власти возлагают на ХАМАС.

Ранее израильские военные сообщили о потерях в секторе Газа — два военнослужащих погибли в ходе боевых действий. Еще один боец получил тяжелые ранения и был срочно доставлен в больницу. Детали происшествия не раскрываются.

За последние часы вооруженные силы Израиля атаковали десятки целей по всему сектору Газа. Ударам подверглись военные объекты палестинского движения ХАМАС, включая склады оружия, позиции боевиков и инфраструктурные узлы. Это сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем американскому лидеру, посетят Израиль 20 октября. Политики должны будут сохранить соглашения по перемирию в секторе Газа.