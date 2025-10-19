Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:26

Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС

Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильские военные сообщили о потерях в секторе Газа — два военнослужащих погибли в ходе боевых действий. Инцидент произошел на южной территории анклава. Еще один боец получил тяжелые ранения и был срочно доставлен в больницу. Детали происшествия не раскрываются.

За последние часы вооруженные силы Израиля атаковали десятки целей по всему сектору Газа. Ударам подверглись военные объекты палестинского движения ХАМАС, включая склады оружия, позиции боевиков и инфраструктурные узлы. Это сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня. По информации журналистов, еще 150 человек получили ранения.

Тем временем появилась информация, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем американскому лидеру, посетят Израиль 20 октября. По информации журналистов, политики должны будут сохранить соглашения по перемирию в секторе Газа.

Израиль
происшествия
Ближний Восток
конфликты
