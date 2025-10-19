Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:08

Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира

Уиткофф и Кушнер посетят Израиль 20 октября для сохранения соглашений

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем американскому лидеру, посетят Израиль 20 октября, сообщается израильской гостелерадиокомпанией Kan. По информации журналистов, политики должны будут сохранить соглашения по перемирию в секторе Газа.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра, как ожидается, приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение, — подчеркнули в издании.

Ранее сообщалось, что израильская армия начала наносить новую серию ударов по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинской группировки. ЦАХАЛ заявил о «грубом нарушении режима прекращения огня» со стороны ХАМАС и пояснил, что действия ВС Израиля носят ответный характер.

На фоне этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить свой вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.

Также стало известно, что как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня. По информации журналистов, еще 150 человек получили ранения.

