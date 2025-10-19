Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:14

Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Израиля за последние часы атаковали десятки целей по всему сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба. Ударам подверглись военные объекты палестинского движения ХАМАС, включая склады оружия и инфраструктурные узлы.

Это сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС, — сказано в сообщении.

Ранее армия Израиля нанесла новую серию ударов по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба. Там назвали это «грубым нарушением режима прекращения огня» и пояснили, что действия ВС Израиля носят ответный характер.

На фоне этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить вооруженный контингент в сектор Газа. По словам лидера государства, для принятия соответствующего шага нет необходимости.

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб в секторе Газа от рук солдат ЦАХАЛ после начала действия режима прекращения огня. По информации журналистов, еще 150 человек получили ранения.

