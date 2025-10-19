Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:46

Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком

Бойцы «Юга» спасли семью из-под завалов горящего дома в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы группировки «Юг» спасли женщину с дочерью из горящего дома после артобстрела ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Мгновенный. Они обе остались живы благодаря отваге солдат.

Снаряд попал в здание, начался пожар. Мы услышали крики о помощи и сразу бросились внутрь. Людей придавило плитой, вокруг был густой дым, но мы успели их вытащить, — рассказал боец.

По его словам, на спасение оставались считаные минуты — помещение быстро заполнялось дымом, а здание могло рухнуть. Женщине и ее дочери оказали первую помощь.

До этого в зоне СВО ветераны Великой Отечественной войны помогали укрыть автомобиль от беспилотников. Как рассказала монахиня Антония (Шерцингер), женщина поехала на СВО в качестве фронтового хирурга. По словам монахини, она перевозила раненых бойцов на собственном автомобиле.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в Донецкой Народной Республике. В первом случае успешные действия провели бойцы «Востока», во втором — «Центра». До этого российские войска освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. Также под контроль ВС РФ перешло Приволье в Днепропетровской области.

