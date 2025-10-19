Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком

Бойцы группировки «Юг» спасли женщину с дочерью из горящего дома после артобстрела ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Мгновенный. Они обе остались живы благодаря отваге солдат.

Снаряд попал в здание, начался пожар. Мы услышали крики о помощи и сразу бросились внутрь. Людей придавило плитой, вокруг был густой дым, но мы успели их вытащить, — рассказал боец.

По его словам, на спасение оставались считаные минуты — помещение быстро заполнялось дымом, а здание могло рухнуть. Женщине и ее дочери оказали первую помощь.

