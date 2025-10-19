Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:09

Российская армия освободила еще два села в зоне СВО

Минобороны: ВС России освободили Полтавку и Чунишино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. В первом случае успешные действия провели бойцы «Востока», во втором — «Центра».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области, — сказано в публикации.

Накануне, 18 октября, в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Плещеевка в ДНР. Расширили зону контроля бойцы подразделения Южной группировки войск.

До этого российские войска освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. Также под контроль ВС РФ перешло Приволье в Днепропетровской области.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские вооруженные силы продолжают совершать успехи в Харьковской области. В ходе боевых действий у населенного пункта Боровская Андреевка подразделения продвинулись более чем на километр вдоль реки Лиман.

ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
ДНР
СВО
