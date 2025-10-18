Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:53

Ветераны ВОВ помогали монахине прятать машину от украинских дронов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В зоне специальной военной операции ветераны Великой Отечественной войны помогали укрыть автомобиль от беспилотников, рассказала монахиня Антония (Шерцингер), которая побывала на фронте. Женщина поехала на СВО в качестве фронтового хирурга. По словам монахини, которые приводит РИА Новости, она перевозила раненых бойцов на собственном автомобиле.

Мне папа разрешил поехать [на фронт] на машине его, это был джип белый, с московскими номерами… Я возила в Мариуполь и в Донецк наших бойцов (раненых. — NEWS.ru). Я разложила сиденья — у меня была такая военная «буханка». Наши воины настоящие, войны 1941–45-го, они жили напротив. И они мою машину сами, бабушка с дедушкой, накрывали маскировочной сетью, — поделилась монахиня.

Ранее российские военные спасли бойца ВСУ, которого пытались убить дроном. Александр Недашковский сдался в плен несколько дней назад. По словам военнослужащего, его начали атаковать свои же беспилотники с кассетными боеприпасами. Недашковский рассказал, что попросил российских бойцов бросить его, если его травма будет мешать двигаться вперед, но те ответили отказом.

ВСУ
ДНР
дроны
ВОВ
