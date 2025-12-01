В Роскачестве дали советы, как купить хорошее оливковое масло Специалист Роскачества Завьялова призвала не покупать дешевое оливковое масло

Качественное оливковое масло не будет стоить дешево, заявила «Радио 1» специалист Роскачества Наталья Завьялова. Она предупредила, что, приобретя этот продукт по низкой цене, можно нарваться на фальсификат.

Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости масел на полке, это должно насторожить, — подчеркнула Завьялова.

При выборе оливкового масла она также посоветовала проверять информацию на сайте Роскачества. В частности, эксперт призвала изучать рейтинги с проверенными марками.

Ранее эксперты Роскачества выявили признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла. Специалисты установили, что в этих образцах присутствуют незаконные примеси других растительных масел, удешевляющие производство.