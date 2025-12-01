День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:35

В Роскачестве дали советы, как купить хорошее оливковое масло

Специалист Роскачества Завьялова призвала не покупать дешевое оливковое масло

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Качественное оливковое масло не будет стоить дешево, заявила «Радио 1» специалист Роскачества Наталья Завьялова. Она предупредила, что, приобретя этот продукт по низкой цене, можно нарваться на фальсификат.

Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости масел на полке, это должно насторожить, — подчеркнула Завьялова.

При выборе оливкового масла она также посоветовала проверять информацию на сайте Роскачества. В частности, эксперт призвала изучать рейтинги с проверенными марками.

Ранее эксперты Роскачества выявили признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла. Специалисты установили, что в этих образцах присутствуют незаконные примеси других растительных масел, удешевляющие производство.

продукты
питание
Роскачество
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.