18 октября 2025 в 15:20

Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников /РИА Новости

Российские военные спасли бойца из 3-й штурмовой бригады, которая сформирована на базе полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которого ВСУ пытались убить дроном, сообщает ТАСС. По данным агентства, Александр Недашковский сдался в плен бойцам группировки войск «Запад» несколько дней назад.

Я когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали атаковать — «Баба-яга», кассеты. Я начал просить ребят, чтобы они отошли, потому что я сдаюсь, что я не стою того, чтобы всех положили. Но получается, пацаны сказали нет, до последнего меня тянули под кассетными. Я показал, где мой блиндаж был, про который никто не знал, — поделился Недашковский.

Он добавил, что попросил российских бойцов бросить его, если его перелом будет мешать группе идти. В ответ молодой командир сказал ему, что его никто не оставит. По словам пленного, украинское командование относилось к нему, как к «пушечному мясу». Ему сказали, что если он решит отступать, то его убьют.

Если ты отступишь, «уфизичим» тебя, пойдешь вперед — тебе русские голову отрежут. Но что-то получилось наоборот. <…> Смело идите в плен, поверьте, вас никто убивать здесь не будет. И то, что вам рассказывают, отрезать головы, расстреливать — это все вранье. Благодаря русским я живой и здоровый, — заключил военнопленный.

Ранее украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он также призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным.

