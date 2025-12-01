День матери
01 декабря 2025 в 14:38

В ООН признали использование Украиной запрещенных мин

Институт ООН UNIDIR обвинил Украину в использовании запрещенных мин

Украина продолжает применять запрещенные противопехотные мины, заявил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван. По словам спикера, которые приводит РИА Новости, также существует вероятность, что страна производит их самостоятельно.

Украина в 2005 году утвердила Оттавскую конвенцию, подразумевающую запрет на применение, накопление, производство и передачу этого вида оружия. В июле президент страны Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора.

Украина заявила, что она может приостановить действие соглашения о запрете противопехотных мин, применяя противопехотные мины и наращивая их запасы, поставленные из США, и, вероятно, производя их самостоятельно, — заявил спикер.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сообщил, что спецслужбы Украины разбрасывают мины «Лепесток» на территории России, чтобы посеять панику среди населения. Он попросил россиян быть бдительными. По словам Гончарова, мины «Лепесток» активно использовали СБУ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

мины
оружие
Украина
ООН
