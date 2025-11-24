День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:08

В «Альфе» раскрыли план СБУ после появления мин «Лепесток» по всей России

Ветеран «Альфы» Гончаров: СБУ раскидывают «Лепестки» по РФ ради создания паники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спецслужбы Украины разбрасывают мины «Лепесток» на территории России, чтобы посеять панику среди населения, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, сейчас россиянам нужно быть особенно внимательными к подозрительным предметам на улицах.

Мины «Лепестки» очень активно использовали СБУ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но сейчас они переносят это уже на всю Россию. Недавно такую мину нашли в Москве. Думаю, это продолжение той террористической деятельности, которую мы с вами обсуждаем практически каждый день. Но это также говорит о том, что СБУ активизирует свою деятельность, чтобы вызвать панику среди россиян. Террористы используют все методы, чтобы подорвать настрой нашего общества на победу, — высказался Гончаров.

Он акцентировал внимание на том, что подозрительные объекты следует обходить. По его словам, для ребенка контакт с минами может привести к ампутации ступни, тогда как для взрослого последствия будут менее критичными.

Пресс-служба правительства ЛНР ранее сообщила, что местный житель потерял ногу из-за взрыва мины во время рыбалки на берегу Северского Донца возле села Веселенькое. Мужчина получил тяжелые ранения обеих ног, врачи не смогли спасти его правую конечность.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области россияне стали находить кошельки, содержащие взрывчатые вещества. Эти самодельные устройства чаще всего обнаруживают в местах массового скопления людей.

мины
СБУ
Россия
взрывчатки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.