В «Альфе» раскрыли план СБУ после появления мин «Лепесток» по всей России

Спецслужбы Украины разбрасывают мины «Лепесток» на территории России, чтобы посеять панику среди населения, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, сейчас россиянам нужно быть особенно внимательными к подозрительным предметам на улицах.

Мины «Лепестки» очень активно использовали СБУ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но сейчас они переносят это уже на всю Россию. Недавно такую мину нашли в Москве. Думаю, это продолжение той террористической деятельности, которую мы с вами обсуждаем практически каждый день. Но это также говорит о том, что СБУ активизирует свою деятельность, чтобы вызвать панику среди россиян. Террористы используют все методы, чтобы подорвать настрой нашего общества на победу, — высказался Гончаров.

Он акцентировал внимание на том, что подозрительные объекты следует обходить. По его словам, для ребенка контакт с минами может привести к ампутации ступни, тогда как для взрослого последствия будут менее критичными.

Пресс-служба правительства ЛНР ранее сообщила, что местный житель потерял ногу из-за взрыва мины во время рыбалки на берегу Северского Донца возле села Веселенькое. Мужчина получил тяжелые ранения обеих ног, врачи не смогли спасти его правую конечность.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области россияне стали находить кошельки, содержащие взрывчатые вещества. Эти самодельные устройства чаще всего обнаруживают в местах массового скопления людей.