01 декабря 2025 в 13:46

Ученые предложили человечеству питаться по-новому

The Lancet: человечеству нужно сократить потребление красного мяса и сахара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ученые выступили с идеей радикально перестроить сельскохозяйственную отрасль и перенастроить мировые поставки так, чтобы основу рациона людей составляли растительные продукты, рыба и курица, пишет The Lancet. При этом потребление красного мяса, соли и сахара, по их мнению, должно быть сокращено. По подсчетам ученых, для трансформации питания в планетарном масштабе понадобится $200–500 млрд в год (16-40 трлн рублей).

В докладе международной комиссии EAT-Lancet говорится, что современные пищевые привычки провоцируют диабет, болезни сердца и ожирение. Кроме того, по их данным, нынешняя продовольственная система ускоряет климатические изменения, уничтожает леса, загрязняет воду и усиливает социальное неравенство. Эксперты утверждают, что более половины человечества испытывает трудности с доступом к нормальной пище.

Авторы работы полагают, что производство мяса жвачных животных должно сократиться примерно на треть, а производство фруктов, овощей и орехов, напротив, вырасти на 63%. Они также предлагают ввести дополнительные налоги на вредную еду и ввести субсидии на производство полезного рациона.

Ранее врач-диетолог Анна Бражникова заявила, что потребление обработанного красного мяса, жареных продуктов, соли и сахара может провоцировать развитие онкологических заболеваний. В связи с этим специалист посоветовала ограничить их прием до 350–500 граммов в неделю. Также, по словам диетолога, следует избегать потребления алкоголя, картошки фри и чипсов.

